Weinstraße Fußballfans geraten in Kneipe aneinander

Maikammer · Fußballfans der Clubs aus Saarbrücken und Kaiserslautern sind in einer Kneipe an der Weinstraße aneinandergeraten. Laut Polizeidirektion Landau besuchte ein 58 Jahre alter Fan des FC Saarbrücken im Trikot seines Vereins die Kneipe in Maikammer, wo es „aufgrund von Fanrivalitäten“ zum Streit mit einem Kaiserslautern-Fan kam.

13.04.2024 , 11:31 Uhr

Fans jubeln der Mannschaft im Volksparkstadion zu. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

„Der Lauternfan schlug letztlich mit der Faust zu und traf den Anhänger des saarländischen Vereins im Gesicht“, berichteten die Beamten. Zum Täter war am Samstag nur bekannt, dass dieser ein Trikot des 1. FC Kaiserslautern trug. Die Polizei suchte nach Zeugen des Vorfalls. Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen aus dem Saarland. © dpa-infocom, dpa:240413-99-659873/2

(dpa)