Polizei Fußballer greift Schiedsrichter an: Spielabbruch und Anzeige

Speicher · In Speicher (Eifel) ist ein Amateur-Fußballspiel nach einem Angriff auf den Schiedsrichter abgebrochen worden. Ein 35-jähriger Spieler soll den Unparteiischen am Sonntag nach einer Roten Karte am Kragen gepackt, mehrfach geschubst und weggestoßen haben, wie die Polizeidirektion Wittlich am Montag mitteilte.

11.09.2023, 11:13 Uhr

Danach habe der Spieler der SG Bitburg Stahl/ Mötsch III dem Schiedsrichter einen Schlag gegen den Hals versetzt, wodurch er leicht verletzt worden sei. Spieler und Vereinsangehörige griffen schließlich ein. Gegen den 35-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen Körperverletzung. Es handelte sich um eine Partie in der Reserveklasse Eifel zwischen dem SV Speicher II und der SG Bitburg Stahl/Mötsch III. © dpa-infocom, dpa:230911-99-151944/2

(dpa)