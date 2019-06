„Fusion“: 28-Jähriger tot in Zelt auf Festivalgelände

Lärz Auf dem Gelände des „Fusion“-Festivals in Lärz bei Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntagvormittag ein 28-Jähriger tot aufgefunden worden. Nach Angaben des leitenden Arztes habe der Mann aus Mainz in einem Zelt gelegen, teilte die Polizei mit.

