2. Bundesliga Funkels Rückkehr: Viel Aufregung, aber kein Sieg für den FCK

Friedhelm Funkel winkte nach dem Abpfiff in die Kurve der mitgereisten Fans des 1. FC Kaiserslautern. Ein Traum-Comeback hat der 70-Jährige am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga zwar verpasst, Applaus erhielt der Trainer-Oldie dennoch. Im vom Abbruch wegen der Fan-Proteste gegen den DFL-Investoren-Deal bedrohten Gastspiel beim 1. FC Nürnberg erkämpften die Roten Teufel beim 1:1 (1:0) zumindest einen wertvollen Punkt.