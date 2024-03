1. FC Kaiserslautern Funkel zum Abstiegskampf: Gewinnen statt Punkte zählen

Der 1. FC Kaiserslautern will im Abstiegskampf weiter in der Erfolgsspur bleiben. „Das ist kein entscheidendes, aber ein wichtiges Spiel“, sagte Trainer Friedhelm Funkel vor dem Kellerduell in Fußball-Zweitligaspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück und mahnte: „Osnabrück steht zwar noch am Tabellenende, sie haben aber in den vergangenen Wochen gute Leistungen gezeigt. Das wird nicht so einfach, wie es sich das der ein oder andere vielleicht vorstellt.“