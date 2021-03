Fund zweier Leichen: Polizei sucht weiter nach 38-Jährigem

Einsatzfahrzeuge stehen vor dem Haus in Weilerbach, in dem die Leichen gefunden wurden. Foto: Harald Tittel/dpa

Weilerbach Ein Mann und eine Frau werden tot in einem Gehöft entdeckt. Bald hat die Polizei einen Tatverdächtigen: den Sohn der Frau. Gefunden ist der 38-Jährige aber auch in der Nacht noch nicht.

Nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Weilerbach bei Kaiserslautern sucht die Polizei weiter mit Hochdruck nach einem Verdächtigen. „Wir gehen davon aus, dass er zu Fuß unterwegs ist. Der Radius ist also relativ klein“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Eine Spur gebe es aber noch nicht. Die Ermittler fahnden seit Dienstagabend öffentlich nach dem 38 Jahre alten Daniel Mentel. „Wir schließen nicht aus, dass er bewaffnet ist.“