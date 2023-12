Femizid Fund von Frauenleiche in Zweibrücken: Ehemann festgenommen

Bewohner des Hauses hatten die tote Frau am 4. Dezember entdeckt und die Polizei verständigt. Nach der Obduktion gehen die Ermittler bei der 33-Jährigen von einem Tötungsdelikt aus. Der Ehemann sei am Donnerstag festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden, hieß es. Der Verdächtige befinde sich seitdem in Haft. Weitere Angaben zu Tathergang und Ermittlungsstand wurden zunächst nicht mitgeteilt.