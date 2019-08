Fund am Wormser Hauptbahnhof war verrosteter alter Boiler

Worms Beim Baustellenfund am Wormser Hauptbahnhof, der zu einer vorübergehenden Streckensperrung geführt hat, handelt es sich um einen verrosteten alten Boiler. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach dem Fund durch Bauarbeiter am Mittwochabend war der Bahnhof der Nibelungenstadt und auch der Zugverkehr für einige Zeit gesperrt worden.

