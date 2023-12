Bildung Fuhr: „Brauchen breites Bündnis gegen Antisemitismus“

In dem am Freitag veröffentlichten Aktionsplan ruft die Kultusministerkonferenz die Hochschulen in Deutschland dazu auf, antisemitische Vorfälle zu verfolgen. In dem Plan heißt es: „Wir verurteilen die antisemitischen und israelfeindlichen Vorfälle der jüngsten Zeit in Deutschland.“ Die Konferenz unterstütze die Hochschulen darin, antisemitische Vorfälle zu verfolgen, zur Anzeige zu bringen und im Rahmen der eigenen Zuständigkeit zu ahnden.