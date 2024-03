2. Bundesliga Fürth verschenkt Chance auf Platz drei: „Ernüchternd“

In Unterzahl hat die SpVgg Greuther Fürth die nächste Niederlage kassiert und eine weitere Chance hergeschenkt, in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest im Schneckenrennen um Platz drei berechtigte Ansprüche anzumelden. Das am Ende happige 1:4 (0:1) am Sonntag gegen einen abgeklärt und effektiv auftretenden Aufsteiger SV Elversberg war die fünfte Niederlage der Franken in den letzten sechs Partien.