Mit dem Bürger im Gespräch Für Nähe und Aufmerksamkeit: Saar-Politiker auf Sommertour

Zudem standen zwei „Marktgespräche“ in Burbach und St. Wendel auf dem Programm. Sie bieten nach Ansicht Rehlingers „den perfekten Rahmen, ohne Scheu aufeinander zuzugehen, sich auszutauschen und auch brisante Themen offen zu diskutieren.“ Für sie sei es „spannend zu erfahren, was die Saarländerinnen und Saarländer bewegt, was sie gerne verändern würden und welche kreativen Ideen und Verbesserungsvorschläge sie haben.“