Für Familien mit kranken Kindern: „Nestwärme“ 20 Jahre alt

K. Schröder(CDU, M.) steht in der Kindertagesstätte mit den Vorsitzenden P.Woske(r) und E. Schuh(l) vom Verein Nestwärme. Foto: Thomas Frey/Archiv.

Trier Eltern von schwerkranken oder behinderten Kindern sind meist im Dauereinsatz. Für sie ist es das Größte, wenn ihnen jemand Zeit schenkt. Das macht der Trierer Verein „Nestwärme“: Er engagiert sich bundesweit für Familien mit Behinderten und Kranken - und hat ein Netzwerk von rund 1800 Ehrenamtlichen, die als Paten „Zeitschenker“ sind.

Hinzu kommt ein Kinderkompetenzzentrum, das einen ambulanten Kinderkrankenpflege- und einen Kinderhospizdienst in Rheinland-Pfalz und dem Saarland anbietet. An diesem Samstag (29. Juni) feiert „Nestwärme“ in Trier sein 20-jähriges Bestehen.