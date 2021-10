Fünfte „Trierer Nacht der Heiligen“ am Sonntag

Trier Anlässlich der fünften „Trierer Nacht der Heiligen“ setzen sich am Sonntag, 31. Oktober, vier Museen der Stadt mit dem Ursprung des katholischen Feiertags Allerheiligen (1.11.) auseinander. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, zeigen das Museum am Dom, das Rheinische Landesmuseum Trier, die Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier sowie das Stadtmuseum Simeonstift in dieser Nacht zahlreiche Kunstwerke, um an den Ursprung des Festes zu erinnern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei werden in den Häusern am Abend unter anderem Führungen angeboten.

So lenke beispielsweise das Rheinische Landesmuseum den Blick auf besondere Persönlichkeiten von der Antike bis heute. Unter dem Motto „Helden und Heilige“ werden demnach in einer Taschenlampenführung durch das Museum antike Götter aufgespürt.