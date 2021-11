Fünfjährige nach der Kita im Bus vergessen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Prüm Das vermeintliche Verschwinden eines fünfjährigen Mädchens hat am Freitag in Prüm in der Westeifel die Eltern in Sorge versetzt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war das Kind nicht aus der Kita zurückgekehrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Da das Mädchen üblicherweise in einem Kleinbus nach Hause gefahren werde, am Freitag aber nicht dort ankam, habe die Mutter sich bei der Kita-Leitung gemeldet. Diese teilte der Mutter mit, dass das Kind tatsächlich nach dem Ende der Betreuungszeit in den Bus eingestiegen sei.

Auf Nachfrage bei dem Busunternehmen stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass der Fahrer offenbar das Kind vergessen habe und die Fünfjährige zwei Stunden lang alleine in dem Bus zurückgelassen wurde. Das Mädchen sei glücklicherweise wohlauf gewesen und konnte an seine Eltern übergeben werden.