Fünf Verletzte bei Karambolage auf Autobahn 65 in der Pfalz

Deidesheim Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 65 in der Nähe von Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein 25-Jähriger übersah beim Ausscheren zum Überholen das Auto eines 20 Jahre alten Mannes, das seinen Wagen rammte, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

An der dadurch ausgelösten Serie von Karambolagen am Freitagabend waren insgesamt fünf Autos beteiligt. Die Verletzten kamen vorsorglich in Kliniken. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt.