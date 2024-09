Fußball-Bundesliga Fünf Tore und zweimal Rot: Wilder Mainzer Sieg in Augsburg

Angeführt von Matchwinner Jonathan Burkardt hat der FSV Mainz in einem wilden Fußballspiel mit zwei Platzverweisen beim FC Augsburg den ersten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Im Duell der Dänen-Trainer konnte Bo Henriksen zum Auftakt des 4. Spieltags ein teilweise in Unterzahl erkämpftes 3:2 (2:1) gegen seinen Landsmann Jess Thorup bejubeln. In der Tabelle zogen die Mainzer mit fünf Punkten am FCA (4) vorbei.