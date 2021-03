Fünf Tage verschärfter Lockdown: Modellregionen für Öffnung

Mainz Rheinland-Pfalz geht wie ganz Deutschland über Ostern in den verschärften Lockdown. So soll die 3. Welle der Pandemie eingebremst werden. Nach der fünftägigen Osterruhe gelten wieder die gleichen Regeln wie jetzt.

Das öffentliche Leben soll auch in Rheinland-Pfalz nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie über Ostern weitgehendend zum Stillstand kommen. „Es wird ein wirklich harter Lockdown in den fünf Tagen sein“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Gründonnerstag und Ostersamstag seien dann ebenfalls wie Feiertage zu betrachten. Der Lebensmitteleinzelhandel werde nur am Samstag offen sein. Alle Einzelheiten lege eine Musterverordnung des Bundes fest. Gottesdienste sollten digital abgehalten werden.