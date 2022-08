Tourismus : Fünf statt sieben Feuerwerke bei „Rhein in Flammen“

Koblenz Trotz der Trockenheit können die meisten Feuerwerke beim anstehenden Spektakel „Rhein in Flammen“ zwischen Spay und Koblenz abgeschossen werden. Das teilte die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH am Donnerstag mit.

Die für Samstagabend (13. August) geplanten Feuerwerke in Lahnstein, Spay, Braubach, Stolzenfels sowie das große Höhenfeuerwerk in Koblenz können demnach stattfinden. Sie sollen zeitgleich um 23.00 Uhr abgefeuert werden, wie eine Sprecherin erläuterte. Die Feuerwerke in Rhens und an der Koblenzer Brauerei müssten dagegen aus Sicherheitsgründen ausfallen. Die Genehmigungen für diese Planungen und das neue Veranstaltungsformat stünden noch aus, hieß es weiter.