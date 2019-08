Fünf Monate nach tödlichen Messerstichen Anklage erhoben

Ein Strafgesetzbuch (StGB) steht in einem Gericht auf der Richterbank. Im Hintergrund ist ein Richter zu sehen. Foto: Oliver Berg/Archiv.

Worms/Mainz Rund fünf Monate nach den tödlichen Messerangriff auf eine 21 Jahre alte Frau in Worms hat die Staatsanwaltschaft Anklage beim Landgericht Mainz erhoben. Die Behörde bestätigte zwar die Anklage, machte aber keine weiteren Angaben.

Nach einem Bericht der „Allgemeinen Zeitung“ (Freitag) in Mainz lautet der Vorwurf auf Mord.

Tatverdächtig ist der 22 Jahre alte Freund der Frau. Er hatte sich am frühen Morgen nach der Tat der Polizei gestellt und erklärt, seine Freundin in einem Beziehungsstreit getötet zu haben, wie die Ermittler berichtet hatten. Er sitzt seither wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.