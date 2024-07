Brand in Quierschied Fünf Menschen bei Feuer verletzt - Gebäude unbewohnbar

Am Abend dauerten die Nachlöscharbeiten wegen Glutnestern im Dach des Gebäudes noch an. Die Feuerwehr rechnete nach Polizeiangaben damit, dass der Einsatz bis in die Nacht andauern wird. Die fünf Leichtverletzten wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.