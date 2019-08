Fünf Leichtverletzte bei Böschungsbrand

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehr-Löschfahrzeugs. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Oberzissen Bei einem Brand an einer Böschung am Bahnhof von Oberzissen im Landkreis Ahrweiler sind am Sonntagnachmittag fünf Menschen leicht verletzt worden. Etwa 50 bis 80 Meter der Böschung, die mit Hecken und kleineren Bäumen bewachsen war, hätten in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit.

