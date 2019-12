Fünf Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Speyer

Ein Rettungswagen der Feuerwehr mit Blaulicht fährt eine Straße entlang. Foto: Katharina Redanz/dpa.

Speyer Fünf Menschen sind bei einem Auffahrunfall an einer Ampel in Speyer leicht verletzt worden. In dem vorderen Auto seien bei dem Aufprall in der Nacht zum Donnerstag zwei, im hinteren Wagen drei Insassen verletzt worden, berichtete ein Polizeisprecher am zweiten Weihnachtsfeiertag.

