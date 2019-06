Innenministerkonferenz : Fünf Länder wollen gemeinsam Druck auf Mehrfachtäter erhöhen

Hessens Innenminister Peter Beuth. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Kiel Hessen und vier weitere Bundesländer wollen Mehrfach- und Intensivtäter gemeinsam stärker ins Visier nehmen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnete Innenminister Peter Beuth (CDU) mit seinen Amtskollegen aus Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern am Freitag am Rande der Innenministerkonferenz in Kiel.

Vorgesehen sind unter anderem gemeinsame Fahndungs- und Kontrollaktionen sowie ein verbesserter Austausch von Informationen. Die fünf Länder hatten schon im Jahr 2016 eine Vereinbarung für eine bessere Zusammenarbeit im Kampf gegen Einbrecherbanden abgeschlossen.