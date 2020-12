Fünf Jahre Haft nach Mordversuch an Bushaltestelle

Saarbrücken „Du bist schwarz, du sollst sterben“: Diesen Satz soll ein 24-Jähriger mehrfach gesagt haben, als er im Juni in Saarbrücken einen Studenten aus dem afrikanischen Gabun angriff. Am Montag urteilten die Richter.

Wegen versuchten Mordes ist ein 24-Jähriger am Montag vom Landgericht Saarbrücken zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem ordnete die Kammer die Einweisung in eine Entziehungsanstalt an. Die Oberstaatsanwältin hatte sechs Jahre Haft gefordert. Der Verteidiger hatte keinen Tötungsvorsatz gesehen und daher nur eine Geldstrafe wegen Körperverletzung beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der deutsche Angeklagte im Juni 2020 sein 26-jähriges Opfer mit den Worten „Du bist schwarz, du sollst sterben“ an einer Bushaltestelle mit einem Messer attackierte und dabei heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen vorging. „Wenn hier unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht wird, dass jemand allein wegen seiner Hautfarbe verdient hat, zu sterben oder zu Tode zu kommen, ist das sicherlich ein niedriger Beweggrund“, begründete Richter Andreas Lauer. Der 24-Jährige habe den Studenten zunächst unvermittelt mit einem Faustschlag niedergestreckt und dann versucht, ihn mit einem Messer an Hals und Oberkörper zu treffen. Seine Aussage in Verbindung mit dem Verhalten lässt dem Richter zufolge „nur den Schluss zu, dass er auch einen entsprechenden Tötungsvorsatz gehabt hat“.