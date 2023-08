Corona Fünf Ambulanzen und Webseite für Menschen mit Post-Covid

Fünf zentrale Ambulanzen für Menschen mit Post-Covid-Symptomen nehmen im September und Oktober in Rheinland-Pfalz ihre Arbeit auf. Außer in Koblenz und Mainz werde es die Spezialeinrichtungen auch in Trier, Ludwigshafen und Kaiserslautern geben, kündigte Ministerialdirektor Daniel Stich (SPD) aus dem Gesundheitsministerium am Dienstag in Mainz an. Die Landesregierung unterstützt diese Einrichtungen mit jeweils bis zu 50.000 Euro - zunächst für ein Jahr. Mediziner und Krankenkassen sind aus verschiedenen Gründen skeptisch.