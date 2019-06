FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Auftakt in Freiburg

Mainzer Fans zeigen ein überdimensionales Wappen. Foto: Roland Holschneider/Archivbild.

Frankfurt/Main Der FSV Mainz 05 startet mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Die Partie findet am 17./18. August statt. Zum ersten Heimspiel empfangen die Mainzer eine Woche später den Europa-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach, ehe es am 3. Spieltag Ende August zum Rekordmeister Bayern München geht.

