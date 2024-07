Bundesliga FSV Mainz 05 startet in die neue Saison

Der österreichische Neuzugang Nikolas Veratschnig stößt nach Einsätzen in der U21 seines Landes erst am kommenden Montag zum Team. Brajan Gruda, der in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft bei der deutschen Nationalmannschaft reingeschnuppert hatte, nimmt wie Andreas Hanche-Olsen und Jae-sung Lee das Training Mitte Juli wieder auf.