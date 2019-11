FSV Mainz 05: Sieg gegen Union als Entschuldigung für 0:8?

Der Mainzer Trainer Sandro Schwarz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Archivbild.

Mainz Das 0:8-Debakel bei RB Leipzig will der FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger Union Berlin hinter sich lassen. „Wir wollen uns auf dem Platz für die Nicht-Leistung entschuldigen. Man soll uns ansehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag.

Sportvorstand forderte ebenfalls eine Reaktion der Mannschaft in der Fußball-Bundesliga: „Die Mainzer Tugenden müssen wieder auf den Platz.“