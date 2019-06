FSV Mainz 05 holt Franzosen Pierre-Gabriel aus Monaco

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den französischen Außenverteidiger Ronaël Pierre-Gabriel verpflichtet. Wie die Mainzer am Donnerstag mitteilten, erhält der 21-Jährige einen Vertrag bis 2024. Der U21-Nationalspieler kommt von AS Monaco und war zuvor für AS Saint-Etienne aktiv.

