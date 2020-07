FSV Mainz 05 hält Trainingslager zuhause ab

Manz Der FSV Mainz 05 bestreitet seine erste Übungseinheit vor der neuen Bundesliga-Saison am 4. August und hält sein Trainingslager zuhause ab. Dies teilten die Rheinhessen am Freitag mit. Vor dem Trainingsauftakt werden medizinische Eingangs- und Leistungschecks sowie Corona-Tests absolviert.

„In diesem Jahr war die Trainingslagerplanung aufgrund von Corona natürlich viel schwieriger als in den Jahren zuvor. Wir haben lange überlegt und uns am Ende mit voller Überzeugung entschieden, hier in unserer Stadt Mainz zu bleiben und ein 'Trainingslager at Home' auszurichten“, sagte Sportvorstand Rouven Schröder. „Hier haben wir Top-Bedingungen, sowohl am Bruchweg als auch in unserem Teamhotel Favorite, können auch hier sowie in der ganzen Umgebung gemeinsame Teamevents abhalten.“