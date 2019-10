FSV Mainz 05 auf der Suche nach mehr Verlässlichkeit

Der Mainzer Trainer Sandro Schwarz. Foto: Thomas Frey/dpa.

Mainz Der FSV Mainz 05 ist auf der Suche nach mehr Verlässlichkeit in der Fußball-Bundesliga. Im Umfeld des Tabellen-13. wird eifrig spekuliert, was für eine Leistung das Team von Trainer Sandro Schwarz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim RB Leipzig anbietet.

Viel zu schwankend waren die Auftritte zuletzt. Dem Tiefpunkt beim 0:1 in Düsseldorf folgte am vergangenen Freitag die beste Saisonleistung beim 3:1 gegen den 1. FC Köln.