Frust in Kaiserslautern über erste Saison-Niederlage

Ein Spieler wirft auf einen Ball mit der Aufschrift „1. FCK“ seinen Schatten. Foto: Uwe Anspach/Archivbild.

Münster/Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern droht schon früh in der Saison den Anschluss an die Spitzenplätze der 3. Fußball-Liga zu verlieren. Trotz zweimaliger Führung kassierten die Pfälzer mit dem 2:3 (1:0) bei Preußen Münster am Samstag ihre erste Niederlage in dieser Spielzeit und verharren mit fünf Punkten aus vier Spielen im Tabellenmittelfeld.

„Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben“, sagte der frustrierte FCK-Trainer Sascha Hildmann.

Kaiserslauterns Keeper Lennart Grill wurde vor 8140 Zuschauern zur tragischen Figur des Spiels. Der 20-Jährige bewahrte sein Team mit mehreren Glanzparaden zunächst vor einem Rückstand, patzte jedoch kurz vor Schluss entscheidend, als er einen harmlosen Freistoß von Seref Özcan (85.) ins eigene Tor lenkte. „Das tut mir wahnsinnig leid für Lennart und die Jungs, die wieder ein sehr hohes Engagement gezeigt haben“, sagte Hildmann.

Einen Vorwurf machte dem früheren Junioren-Nationalkeeper niemand - genauso wenig wie Carlo Sickinger. Der Defensivstratege hatte nach Florian Picks Führungstreffer (45.+1) zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Foulelfmeter verschossen und damit die Chance zum 2:0 vergeben. Im direkten Gegenzug sorgte Münsters Rufat Dadashov (52.) für den Ausgleich. Die erneute Führung der Roten Teufel durch Timmy Thiele (75.) egalisierte Simon Scherder (77.). „Was hier los war, war schon verrückt“, sagte Hildmann. „Das ist natürlich bitter.“