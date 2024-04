Fußball Frust beim FCK: Niederlage in letzter Minute

Mit 29 Punkten blieben die Lauterer zum Auftakt des 29. Spieltags Vorletzter und stehen damit weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. In den fünf Spielen bis zum DFB-Pokalfinale am 25. Mai gegen Bayer Leverkusen soll nun der Absturz in die 3. Liga verhindert werden. Am nächsten Samstag (13.00 Uhr) wartet das Heimspiel gegen den direkten Widersacher SV Wehen Wiesbaden.