Frühwarnsystem für Betreuung von Corona-Patienten

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Ministerin für Soziales, Arbeit und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, sitzt im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die flächendeckende Betreuung von Corona-Patienten in rheinland-pfälzischen Kliniken soll auch durch ein Frühwarnsystem sichergestellt werden. Wenn in einer Region 80 Prozent aller Intensivbetten belegt sein sollten, werde ein Alarm ausgelöst, erklärte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz.

So könne rechtzeitig geschaut werden, wo vor Ort noch weitere Kapazitäten geschaffen oder in welche andere Regionen Patienten gebracht werden könnten.