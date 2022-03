Wetter : Frühlingshafter Tag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Eine Radfahrerin ist entlang der Mosel unterwegs. Foto: Harald Tittel/dpa

Offenbach Sehr milde Luft sorgt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Mittwoch für einen frühlingshaften Tag. Im Tagesverlauf ist es teils heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mittelte.

Teils kann der Himmel aber eingetrübt sein wegen Sahara-Staubs in der Atmosphäre. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen von 15 bis 17 Grad. Vom Saarland bis zur Vorderpfalz sind örtlich 18 Grad möglich. Im höheren Bergland liegen die Werte bei etwa elf Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es weitgehend trocken. In der Früh können von der Eifel bis zur Mosel ein paar Regentropfen fallen. Die Tiefstwerte liegen in der Pfalz bei etwa sieben, sonst bei sechs bis drei Grad. Am Donnerstag ist es anfangs teils noch gering bewölkt, später kann es zeitweise etwas regnen. Am Nachmittag ist es dann in der Westhälfte trocken. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 15 Grad, in den Hochlagen bei 8 bis 10 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-539640/2

(dpa)