Schwertransport Früheres Marine-U-Boot: Transport auf Wasser beendet

Das ausgemusterte Marine-U-Boot U17 hat auf dem Weg nach Sinsheim die Etappen auf dem Wasser hinter sich: Es erreichte heute die Gemeinde Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis, wo es am Freitag an Land geholt werden soll. Hunderte Schaulustige pilgerten zum Einlauffest an den Neckar, wo U17 mit Kanonenschüssen begrüßt wurde, wie die Technik Museen Sinsheim Speyer mitteilten. In den Museen soll der rund 350 Tonnen schwere Stahlkoloss künftig ausgestellt werden.