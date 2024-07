Schwertransport Früheres Marine-U-Boot muss Brücke in Heidelberg passieren

Das rund 350 Tonnen schwere U-Boot U17 soll heute seinen Weg in ein Museum in Sinsheim auf dem Neckar fortsetzen. Geplant ist, dass der von der Marine aussortierte Stahlkoloss auf einem Schwimmponton Heidelberg in Richtung Eberbach verlässt. Dazu muss U17 die Alte Brücke passieren, die aber zu niedrig für den Transport ist.