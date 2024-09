Theater Früherer Mainzer Theaterintendant Brenner gestorben

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sprach von einer herausragenden Figur der Theaterszene seines Bundeslandes. Brenner habe Menschen weit über die Landesgrenzen hinaus begeistert. Bereits vor seiner Zeit als Intendant des Staatstheaters in Mainz habe sich Brenner bei den Salzburger Festspielen bundesweite Anerkennung für seine Arbeit als Regisseur verdient. Er habe als Gast an zahlreichen Theatern und Festspielen im In- und Ausland inszeniert.