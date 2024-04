Geschichte Früherer Gestapo-Keller als historischer Lernort

Die Arbeiten am ehemaligen Gestapo-Keller in Neustadt an der Weinstraße als künftigem historischen Lernort schreiten voran. „Eine Eröffnung erwarten wir aktuell für Mitte 2025“, teilte die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz mit. Vermittelt werden soll, wie fragil Demokratie sein kann - „und warum es sich lohnt, sich für Demokratie einzusetzen“, sagte eine Sprecherin der Landeszentrale. „Und warum es sich lohnt, die Freiheiten, die wir genießen dürfen, immer wieder zu erkämpfen und verteidigen.“