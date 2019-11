Frühere Betreiber des Streamingportals movie2k.to verhaftet

Dresden Das illegale Streamingportal movie2k.to ist schon seit Jahren nicht mehr am Netz. Die Betreiber sollen damit Millionen verdient und unter anderem in Sachsen, Brandenburg und Berlin angelegt haben. Jetzt schlugen die Ermittlungsbehörden zu.

Sechseinhalb Jahre nach der Abschaltung des illegalen Streamingportals movie2k.to haben die Ermittlungsbehörden zwei mutmaßliche Hauptbetreiber festgenommen. Die beiden 37 und 44 Jahre alten Männer seien bereits am 14. November in Bayern und Rheinland-Pfalz gefasst worden, sagte Wolfgang Klein, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, am Montag.