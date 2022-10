Archäologie : Frühe Hinweise auf Taufen in Mainzer Johanniskirche

Mainz Für das frühe Mittelalter lässt sich eine kirchliche Nutzung belegen. Ob sich noch früher Christen in St. Johannis versammelt haben, lässt die Forschung offen. Aber die Spätantike ist bis heute gegenwärtig.

Grabungsfunde in der Mainzer Johanniskirche bestätigen, dass dieses Gebäude spätestens ab dem 7. oder 8. Jahrhundert als Kirche genutzt wurde. Für Taufen schon in der Spätantike gebe es zwar Hinweise, aber keinen sicheren Beleg, sagte Grabungsleiter Guido Faccani in einem Vortrag am Landesmuseum Mainz.