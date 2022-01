Frost und Glätte: Im Bergland auch Schnee

Autos fahren durch einen verschneiten Wald. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach Es wird frostig und glatt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Mittwoch kann es tagsüber in Lagen oberhalb von etwa 500 Metern teils Dauerfrost geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Nordwesten ist es bedeckt, im Südosten oft wolkenlos, örtlich regnet es leicht. Die Höchstwerte liegen zwischen ein und fünf Grad, im höheren Bergland um den Gefrierpunkt.

In der Nacht zum Donnerstag schneit es im Bergland, im Flachland regnet es. Später kann es sogar bis in die tiefen Lagen schneien. Es herrscht Glättegefahr. Die Tiefstwerte liegen zwischen zwei und minus ein Grad, im Bergland zwischen null und minus drei Grad.

Am Donnerstag schauert es zeitweise. Im Bergland ist weiterhin mit Schnee und Glätte zu rechnen bei Höchstwerten zwischen minus ein und drei Grad, sonst drei bis sechs Grad.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-764087/2

(dpa)