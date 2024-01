Ernte Frost ermöglicht Eiswein-Lese bei einigen Winzerbetrieben

Die Rückkehr des Winters mit frostigen Nachttemperaturen haben einzelne Winzerbetriebe in Deutschland zur Lese von Eiswein genutzt. Bekannt waren dem Deutschen Weininstitut (DWI) mit Sitz in Bodenheim am Dienstag das Weingut Freiberger im südhessischen Heppenheim im Anbaugebiet Hessische Bergstraße, das Weingut Herzer in Naumburg-Roßbach im Anbaugebiet Saale-Unstrut in Sachsen-Ahhalt sowie die Winzergenossenschaft Meißen in Sachsen, wie das DWI mitteilte. Aus Rheinland-Pfalz mit den großen Anbaugebieten Rheinhessen und Pfalz waren zunächst keine Betriebe bekannt, die eine nächtliche Eiswein-Lese vornahmen.