Verkehr Frontalzusammenstoß mit Lkw im Hunsrück: Schwer verletzt

Riesweiler · Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw im Hunsrück ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 50 in Höhe der Ortsgemeinde Riesweiler, am Anfang einer Baustelle, wie die Polizei am Abend mitteilte.

09.01.2024 , 21:01 Uhr

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Der Autofahrer sei in Richtung Flughafen Hahn unterwegs gewesen und vor der Anschlussstelle Riesweiler auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der Wagen mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Durch den Aufprall wurde der Autofahrer zurück auf seine Fahrbahn geschleudert. Sein Fahrzeug kollidierte dort mit einem Pkw. Der Lkw kam von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch Trümmerteile beschädigt. Zwei Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die B50 wurde voll gesperrt. Die Sperrung dauerte am Abend noch an. © dpa-infocom, dpa:240109-99-547638/2

(dpa)