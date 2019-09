Frontalzusammenstoß: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Während einer Unfallaufnahme spiegelt sich das Blaulicht und der Schriftzug "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/Archiv.

Waldhambach Ein 20-Jähriger schwebt nach einem Frontalzusammenstoß in der Pfalz in Lebensgefahr. Bei dem Unfall am Montag wurde ein 56 Jahre alter Autofahrer zudem schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer mit ihren Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer Bundesstraße bei Waldhambach (Kreis Südliche Weinstraße) frontal zusammengestoßen.

