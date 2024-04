Eifelkreis Bitburg-Prüm Frontalzusammenstoß beim Überholen: Zwei Motorradfahrer tot

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind am Ostersonntag beide Fahrer ums Leben gekommen. Die 57 und 58 Jahre alten Männer starben noch an der Unfallstelle in der Nähe von Malberg, wie die Polizei am Ostermontag in Betzdorf mitteilte. Ursache sei den Ermittlungen zufolge ein extrem riskantes Überholmanöver gewesen.