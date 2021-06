Frontalzusammenstoß beim Überholen: Motorradfahrer stirbt

Göllheim Nach einem Frontalzusammenstoß beim Überholen ist ein 54 Jahre alter Motorradfahrer auf der Bundesstraße 47 gestorben. Er sei am Dienstagnachmittag von Göllheim (Donnersbergkreis) kommend in Richtung Dreisen unterwegs gewesen und habe in einer leichten Rechtskurve ein Auto überholt, teilte die Polizei mit.

Aus noch ungeklärter Ursache habe er einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Es sei zum Frontalzusammenstoß gekommen. Das Auto - mit einer 58-Jährigen am Steuer - stieß dann gegen einen weiteren Pkw.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrer der in den Unfall verwickelten Autos wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B47 war etwa vier Stunden voll gesperrt.