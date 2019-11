Frontalzusammenstoß bei Überholmanöver: ein Schwerverletzter

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa.

Rothenbach Bei einem Überholversuch in einer Kurve hat ein Autofahrer bei Rothenbach (Westerwaldkreis) einen Frontalzusammenstoß verursacht. Ein 19-Jähriger wurde am Montagmorgen schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, versuchte ein 36 Jahre alter Mann bei schlechter Sicht auf der Bundesstraße 255 in einer Rechtskurve einen anderen Wagen zu überholen.

