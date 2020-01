Frontalzusammenstoß auf B50: vier Menschen schwer verletzt

Oberweis Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 50 bei Oberweis (Eifelkreis Bitburg-Prüm) schwer verletzt worden. Aus zunächst ungeklärten Gründen krachten am Montagnachmittag an einer Kreuzung zwei Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Dabei geriet ein Auto in Brand. Die vier Insassen aus den beiden Wagen konnten sich selbst in Sicherheit bringen und wurden anschließend in Krankenhäuser gebracht.