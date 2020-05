Friseure wieder offen und mehr Schüler zurück im Unterricht

Ein Friseur schneidet einem Kunden die Haare. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Mainz Es darf wieder frisiert, noch mehr geshoppt und auch in Klassenräumen gepaukt werden: Am (morgigen) Montag greifen weitere Lockerungen in der Corona-Krise in Rheinland-Pfalz. So dürfen beispielsweise die Friseursalons im Land unter strengen Auflagen wieder öffnen.

Auch für den Einzelhandel greifen weitere Erleichterungen: Läden können wieder unabhängig von ihrem Sortiment und ihrer Verkaufsfläche aufmachen.